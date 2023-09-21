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21:53, 21 сентября 2023Мир

Польша отказалась передавать Киеву купленное для обороны новое оружие

Дуда: Польша не будет передавать Киеву свое новое оружие, купленное для обороны
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Damian Burzykowski / Globallookpress.com

Польша отказывается передавать Киеву свое новое оружие, купленное для обороны. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в интервью телеканалу TVN24, его слова приводит РИА Новости.

«Мы не будем передавать наше новое оружие, которое мы сейчас покупаем для польской армии на миллиарды долларов в целях укрепления безопасности Польши, кому-то другому, кому угодно», — подчеркнул политик.

Дуда отметил, что первым выступит против передачи новых типов вооружений, таких как Abrams, Patriot или HIMARS, приобретенных в США и Южной Корее.

Президент Польши добавил, что Варшава подписала контракт с Киевом, в том числе на поставки гаубиц Кrab, и постоянного его выполняет, как и другие соглашения, касающиеся боеприпасов и средств разминирования. По мере поступления нового оружия старые вооружения будут выводиться со складов и, возможно, будут переданы Украине.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перестала поставлять вооружение украинской армии. По его словам, в настоящее время Польша вооружается современным оружием.

Также пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер подчеркнул, что риторика и последние заявления Украины являются неприемлемыми для Польши. Речь идет про импорт зерна и военную поддержку Киева.

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    Марина Совина
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