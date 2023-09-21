В Польше назвали неприемлемыми последние заявления Украины

Пресс-секретарь правительства Польши Мюллер назвал риторику Киева неприемлемой

Риторика и последние заявления Украины являются неприемлемыми для Польши. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, передает ТАСС.

«С украинской стороны появился ряд абсолютно неприемлемых заявлений и дипломатических жестов», — заявил чиновник.

Он также добавил, что Польша не приемлет подобного рода действия, которые он назвал «неоправданными».

Ранее посол Украины в Польше Василий Зварыч ответил польскому лидеру Анджею Дуде, сравнившему его страну с тянущим спасателя на дно утопающим. Подобное высказывание дипломат назвал некорректным и предложил Варшаве решить спор об экспорте зерна на условиях Киева.

После премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat заявил, что Варшава перестала поставлять вооружение украинской армии.