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22:58, 20 сентября 2023Мир

Польша заявила о прекращении вооруженных поставок ВСУ

Премьер Польши Моравецкий: Варшава перестала поставлять вооружение ВСУ
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat заявил, что Варшава перестала поставлять вооружение украинской армии. Об этом сообщает портал Wgospodarce.

По его словам, в настоящее время Польша вооружается современным оружием. «Если не хочешь защищаться, то должен иметь, чем защищаться. Мы признаем такой принцип. И поэтому мы сделали увеличенные заказы», — подчеркнул политик.

В среду, 20 сентября, сообщалось, что во время выступления на брифинге после заседания Генассамблеи ООН президент Польши заявил, что Украина напоминает утопающего, тянущего своего спасателя за собой на дно. «Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой. Он может просто утопить спасателя», — сказал политик в ходе обсуждения проблемы импорта украинского зерна в Европу.

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    Марина Совина
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