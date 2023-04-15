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16:17, 15 апреля 2023Мир

Польша приостановила импорт зерна с Украины

Reuters: правительство Польши временно приостанавливает импорт зерна с Украины

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Правительство Польши временно приостанавливает импорт зерна с Украины, заявил экс-премьер страны и глава правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский. Бывшего польского лидера цитирует Reuters.

«Сегодня правительство приняло постановление, запрещающее ввоз в Польшу зерна, а также десятков других видов продуктов питания», — сказал он, добавив, что это делается в рамках защиты национального фермерства.

«Мы были и остаемся неизменными друзьями и союзниками Украины», — подчеркнул Качиньский в ходе очередного партийного заседания ПиС.

Ранее министерство сельского хозяйства Словакии запретило переработку и продажу прибывшего с Украины зерна. Поводом для принятия такого решения стали обнаруженные в украинской пшенице пестициды, которые способны оказывать негативное влияние на здоровье человека.

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Глеб Бажуткин
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