Польша приостановила импорт зерна с Украины

Reuters: правительство Польши временно приостанавливает импорт зерна с Украины

Правительство Польши временно приостанавливает импорт зерна с Украины, заявил экс-премьер страны и глава правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский. Бывшего польского лидера цитирует Reuters.

«Сегодня правительство приняло постановление, запрещающее ввоз в Польшу зерна, а также десятков других видов продуктов питания», — сказал он, добавив, что это делается в рамках защиты национального фермерства.

«Мы были и остаемся неизменными друзьями и союзниками Украины», — подчеркнул Качиньский в ходе очередного партийного заседания ПиС.

Ранее министерство сельского хозяйства Словакии запретило переработку и продажу прибывшего с Украины зерна. Поводом для принятия такого решения стали обнаруженные в украинской пшенице пестициды, которые способны оказывать негативное влияние на здоровье человека.