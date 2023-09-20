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11:45, 20 сентября 2023Мир

В Польше заявили о возможности расширения эмбарго украинских товаров

Моравецкий: Польша может расширить эмбарго товаров с Украины в случае эскалации

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Польша может расширить эмбарго для товаров с Украины в случае, если Киев будет накалять конфликт. О мерах Варшавы на возможную эскалацию конфликта рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Reuters.

Ранее замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Киев подает иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на ввоз украинского зерна Польшей, Венгрией и Словакией. По его словам, Украина также будет вынуждена ответить на действия Варшавы и ввести запрет на импорт овощей и фруктов из Польши.

При этом президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, тянущего своего спасателя за собой на дно, имея в виду усилия Варшавы по многосторонней поддержке Киева в конфликте с Россией. По словам Дуды, Польша должна всегда действовать в своих интересах, несмотря на действительно тяжелое положение Украины, которая «хватается за все, что может», рискуя утопить спасающего и не получить желаемую помощь.

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    Виктория Кондратьева
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