Министр Шинковский вель Сенк: Польша может перестать помогать Украине

Польша может перестать оказывать помощь Украине, предупредил министр по делам Евросоюза (ЕС) Шимон Шинковский вель Сенк. Об этом он заявил в беседе с агентство PAP.

Министр пояснил, что Варшава стремится и дальше поддерживать Киев, но для этого ей необходимо согласие поляков. В противном случае, подчеркнул он, помогать Украине так, как раньше, будет сложно.

Шинковский вель Сенк также раскритиковал действия украинской стороны в сельскохозяйственном секторе, отметив, что на фоне этого жители Польши начинают хуже относиться к предоставлению ей военной и финансовой поддержки.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что слова польского президента Анджея Дуды об «утопающей» Украине свидетельствуют о том, что он ставит интересы своей страны выше потребностей Киева.