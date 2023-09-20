В Совфеде раскрыли смысл слов Дуды об «утопающей» Украине

Пушков: президент Польши Дуда показал, что интересы его страны важнее Украины

Президент Польши Анджей Дуда словами об «утопающей» Украине показал, что интересы его страны важнее потребностей Киева. Такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.

Он напомнил, что польский лидер сравнил Украину с утопающим, который может утянуть на дно того, кто его спасает. «"Утопающий хватается за все, что может..." Дуда обосновал тем самым решимость Варшавы заботиться прежде всего о польских интересах, а затем уже об Украине», — считает Пушков.

По его словам, Украина полагает, что западные союзники должны жертвовать своими интересами ради нее, однако позиция Варшавы «входит в конфликт» с такой точкой зрения.

Ранее польский журналист Лукаш Важеха назвал нынешний реализм Польши в отношении Киева бессмысленным. Он отметил, что польские власти изначально позиционировали страну как донора для Украины, который готов предоставить все, о чем его попросят.

