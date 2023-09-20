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02:40, 20 сентября 2023Россия

В Совфеде раскрыли смысл слов Дуды об «утопающей» Украине

Пушков: президент Польши Дуда показал, что интересы его страны важнее Украины
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Президент Польши Анджей Дуда словами об «утопающей» Украине показал, что интересы его страны важнее потребностей Киева. Такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.

Он напомнил, что польский лидер сравнил Украину с утопающим, который может утянуть на дно того, кто его спасает. «"Утопающий хватается за все, что может..." Дуда обосновал тем самым решимость Варшавы заботиться прежде всего о польских интересах, а затем уже об Украине», — считает Пушков.

По его словам, Украина полагает, что западные союзники должны жертвовать своими интересами ради нее, однако позиция Варшавы «входит в конфликт» с такой точкой зрения.

Ранее польский журналист Лукаш Важеха назвал нынешний реализм Польши в отношении Киева бессмысленным. Он отметил, что польские власти изначально позиционировали страну как донора для Украины, который готов предоставить все, о чем его попросят.

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    Марина Совина
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