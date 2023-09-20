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02:26, 20 сентября 2023Мир

В Польше назвали бессмысленными изменения в отношениях с Украиной

Журналист Важеха назвал бессмысленным реализм в отношениях Польши и Украины

Фото: Artur Widak / Globallookpress.com

Нынешний реализм Варшавы в отношении Киева лишен смысла, считает журналист и публицист Лукаш Важеха. Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

По его словам, изначально власти Польши позиционировали страну как донора для Украины, который готов предоставить все, о чем его попросят. «У меня есть одна искренняя просьба к моим самостоятельно мыслящим подписчикам: не дайте себя обмануть этим внезапным всплеском реализма власти в отношении Украины. Это именно они направили нас в это русло», — заявил Важеха.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о решении продлить запрет на импорт зерна с Украины, несмотря на отказ Еврокомиссии продлевать эмбарго. Он подчеркнул, что Варшава намерена действовать в интересах польских фермеров.

В качестве ответной меры Украина решила ограничить ввоз фруктов и овощей из Польши. Кроме того, Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии, которые ввели ограничения на ввоз украинской продукции на национальном уровне.

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    Марина Совина
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