Дуда высказался о влиянии зернового спора на отношения с Украиной

Президент Польши Дуда: зерновой спор не повлияет на отношения Польши и Украины

Спор из-за решения Польши запретить поставки украинских зерновых на польскую территорию не окажет значительного влияния на отношения Варшавы и Киева. Об этом на форуме в Познани «Общее будущее» заявил Президент Польши Анджей Дуда, сообщает ТАСС.

Он высказал мнение, что спор о поставках зерна с Украины на польский рынок является только незначительной частью польско-украинских отношений. «Я не верю, что в нормальных условиях это может на них серьезно повлиять. Это дело, которое мы должны разрешить. Звучат разные слова, иногда горькие, иногда даже болезненные. Я бы хотел, чтобы на это посмотрели с человеческой стороны. Это время больших эмоций», — сказал Дуда

16 сентября правительство Польши продлило запрет на импорт украинского зерна, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии. Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна запретила импорт украинского зерна из-за интересов украинских олигархов. По его словам, олигархи должны продавать зерно на других рынках, потому что это вредит Польше.