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11:08, 21 сентября 2023Мир

Польша запретила импорт зерна из-за интересов украинских олигархов

Глава МО Польши Блащак: импорт зерна запретили из-за украинских олигархов

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна запретила импорт украинского зерна из-за интересов украинских олигархов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Polskie Radio.

В интервью радиостанции Блащак высказал мнение, что спор с Украиной из-за импорта зерна касается интересов украинских олигархов, которые хотели продавать зерно на польской территории. «Речь идет о том, чтобы украинские олигархи продавали зерно на рынках, на которых должны его продавать, а не на польском рынке, поскольку это вредит Польше», — сказал глава МО Польши.

Министр заявил, что правящая партия Польши «Право и справедливость» будет проводить «последовательную политику» по этому вопросу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Польшу в поддержке России. Такая резкая позиция главы государства была вызвана борьбой Варшавы за продление запрета на импорт украинского зерна.

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    Дарья Балацкая
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