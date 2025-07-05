Пропалестинские активисты помешали гей-параду в Лондоне

RT: Пропалестинские активисты едва не сорвали гей-парад в Лондоне

Пропалестинские активисты облили краской грузовик и едва не сорвали гей-парад в Лондоне (ЛГБТ, международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает корреспондент RT.

Отмечается, что четверо участников движения Youth Demand сели перед грузовиком фирмы CISCO и выкрикивали обвинения в геноциде. Активисты считают, что компания связана с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее пропалестинские активисты проникли на базу Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании и устроили диверсию. Они распылили красную краску в двигатели двух самолетов Airbus Voyager, после чего скрылись. Как указали в Palestine Action, ее активисты для распыления краски использовали переделанные огнетушители.