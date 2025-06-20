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14:33, 20 июня 2025Мир

Пропалестинские самокатчики устроили диверсию на британской военной базе

DM: пропалестинские активисты на самокатах проникли на британскую военную базу
Глеб Бажуткин (редактор отдела «Мир»)

Фото: David Goddard /  Getty Images

Пропалестинские активисты проникли на базу Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании и устроили диверсию. Об этом сообщает газета The Daily Mail (DM).

«Организация Palestine Action заявила, что двое ее активистов проникли на крупнейшую базу Королевских ВВС Великобритании и распылили красную краску в двигатели двух самолетов Airbus Voyager, после чего скрылись», — пишет издание.

Камера на военной базе Брайз-Нортон в британском Оксфордшире запечатлела, как двое неизвестных пересекли взлетно-посадочную полосу на электросамокатах и начали распылять краску в турбины самолетов-заправщиков.

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Как указали в Palestine Action, активисты для распыления краски использовали переделанные огнетушители.

«Акт вандализма, совершенный на базе ВВС Брайз-Нортон, позорен. Наши вооруженные силы представляют собой лучшее, что есть в Британии, и каждый день рискуют своими жизнями ради нас», — прокомментировал инцидент премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер на своей странице в соцсети Х.

Ранее пропалестинские активисты облили розовой краской фасад здания Министерства обороны Финляндии.

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