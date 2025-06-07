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13:22, 7 июня 2025Мир

В Финляндии атаковали здание Минобороны

Пропалестинские активисты облили краской здание Минобороны Финляндии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: yle.fi

Пропалестинские активисты облили розовой краской фасад здания Минобороны Финляндии в Хельсинки. Как сообщает портал Yle, это произошло в 01:42 по местному времени, подозреваемым — мужчине и женщине — удалось беспрепятственно скрыться с места происшествия.

«Ответственность за атаку взяла на себя группа активистов Palestine Action, которая, по ее заявлениям, выступает против войны в Газе и сотрудничества Министерства обороны Финляндии с израильскими оружейными компаниями. По их словам, на дверь министерства была распылена розовая водорастворимая краска», — отмечает портал.

В полиции Хельсинки заявили, что расследование инцидента пока находится на ранней стадии.

Ранее пропалестинские демонстранты сорвали выступление министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса во время праздничных мероприятий по случаю Дня освобождения страны. Активисты выкрикивали лозунг «Свободу Палестине!». Тогда полицейские задержали пять человек.

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