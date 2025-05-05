Пропалестинские демонстранты сорвали праздник в Нидерландах

Пропалестинские демонстранты сорвали День освобождения Нидерландов

Пропалестинские демонстранты сорвали выступление голландского министра обороны Рубена Брекелманса во время праздничных мероприятий во время Дня освобождения Нидерландов в городе Вагенинген. Об этом сообщает РИА Новости.

Активисты выкрикивали лозунг «Свободу Палестине!». По имеющейся информации, правоохранители задержали пять человек.

«Дайте им билет в один конец до Газы», — прокомментировал события глава правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс на своей странице в Х.

Ранее стало известно, что американские вузы могут перестать принимать иностранных студентов из университетов, связанных с палестинской радикальной группировкой исламистского толка ХАМАС.