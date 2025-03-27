Американские вузы захотели запретить прием связанных с ХАМАС студентов

Вузы США могут перестать принимать студентов из связанных с ХАМАС университетов

Американские вузы могут перестать принимать иностранных студентов из связанных с ХАМАС университетов. Об этом сообщает портал Axios.

«Пошли разговоры о том, чтобы полностью запретить прием иностранных студентов в определенные университеты. Это реальная угроза», — пишет интернет-издание.

Подобное решение всерьез рассматривает администрация президента США Дональда Трампа, отмечает Axios. Инициатива может в первую очередь касаться Колумбийского университета и Калифорнийского университета, где ранее проходили акции протеста в поддержку Палестины.

В апреле 2024 года в ряде вузов США проходили пропалестинские протесты. Демонстранты требовали прекращение огня в секторе Газа.