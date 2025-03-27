Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:07, 27 марта 2025Мир

Американские вузы захотели запретить прием связанных с ХАМАС студентов

Вузы США могут перестать принимать студентов из связанных с ХАМАС университетов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американские вузы могут перестать принимать иностранных студентов из связанных с ХАМАС университетов. Об этом сообщает портал Axios.

«Пошли разговоры о том, чтобы полностью запретить прием иностранных студентов в определенные университеты. Это реальная угроза», — пишет интернет-издание.

Подобное решение всерьез рассматривает администрация президента США Дональда Трампа, отмечает Axios. Инициатива может в первую очередь касаться Колумбийского университета и Калифорнийского университета, где ранее проходили акции протеста в поддержку Палестины.

В апреле 2024 года в ряде вузов США проходили пропалестинские протесты. Демонстранты требовали прекращение огня в секторе Газа.

    Обсудить
    Последние новости

    Число утонувших на батискафе в Египте россиян возросло

    «Куньлунь» вернется в Китай

    Стала известна дата суда по аресту главы Гагаузии

    В России начались протесты в поддержку Гуцул

    Девушка поселилась в туалете на работе ради экономии на аренде

    Суд начал процедуру банкротства бывшей жены Николая Баскова

    В Египте затонул батискаф с россиянами. Как выглядел борт, в котором людям приходилось бороться за жизнь? Фото

    Умерла автор «Дневников вампира»

    Россиянам рассказали, как правильно копить на крупные покупки. В чем секрет?

    Реклама

    На экс-директора музея современного искусства завели дело об оскорблении чувств верующих

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше