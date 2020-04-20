Предсказано будущее пассажирских самолетов после пандемии коронавируса

Авиационные эксперты предсказали исчезновение больших пассажирских самолетов в будущем из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.
По мнению специалистов, после стабилизации ситуации авиакомпании с большой вероятностью перейдут на самолеты меньшего размера. Гражданская авиация может лишиться двух крупнейших новых лайнеров — Airbus A380 и Boeing 747-400.
«Вы больше не увидите самолет 747, а A380 сможет обслуживать только авиакомпания Emirates», — пояснил авиационный консультант Эндрю Чарлтон (Andrew Charlton).
Кроме того, отмечается, что немецкий перевозчик Lufthansa уже оказался от части этих моделей из-за снижения спроса. Несколько месяцев жестких ограничений могут привести к прекращению их полетов, и понадобится несколько лет до возвращения спроса на докризисный уровень.
Уточняется, один самолет Airbus A380 стоит 350 миллионов фунтов стерлингов, и его обслуживают 110 человек. Стоимость Boeing 747 составляет около 190 миллионов фунтов стерлингов, а в обслуживании задействованы более 300 человек.
Ранее генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк (Alexandre de Juniac) предсказал будущее авиаперелетов в мире. По словам эксперта, после возобновления международных рейсов будут введены ограничительные меры для путешественников и авиакомпаний. В первую очередь речь идет о сокращении числа пассажиров в самолетах и увеличении пространства между ними, что сразу приведет к подорожанию авиабилетов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения