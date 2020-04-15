Раскрыты сроки возвращения полетов за границу

Россия возобновит авиасообщение с другими странами не раньше, чем через три месяца. Об этом заявил генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.

По мнению Демуры, возобновление перелетов к середине лета возможно при «самом оптимистичном сценарии». При реалистичном это случится осенью, а при пессимистичном — только к апрелю 2021 года.

Он отметил, что в случае, если авиасообщение откроется в июле, и об этом станет известно заранее, операторы займутся активной продажей туров и еще смогут спасти туристический сезон. Однако восстановление рынка в любом случае начнется с внутренних направлений, другие страны будут постепенно открываться для туристов по ходу стабилизации мировой эпидемиологической обстановки.

Первой страной, с которой Россия возобновит авиасообщение, может стать Турция. Вслед за ней стоит ждать открытия Кипра и Израиля. Также, считает Демура, рынку помогло бы возобновление связи с Египтом, чартерное авиасообщение с которым было остановлено в 2015 году после гибели самолета «Когалымавиа» в результате теракта на борту.

Ранее в апреле были раскрыты сроки возвращения иностранных туристов в Россию. По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, пандемия коронавируса уже сорвала летний сезон, потому ждать притока иностранцев стоит только к следующему году.

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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