Спрогнозированы сроки начала продажи туров за рубеж

Старт продаж туров за рубеж при самом позитивном раскладе борьбы с коронавирусом возможен не раньше июля 2020 года. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Как показывает пример зарубежных стран, первые шаги по ослаблению ограничительных мер Россия сможет предпринять только спустя полтора-два месяца после прохождения пика заболеваемости, подчеркнул эксперт.

«Здесь же не все зависит только от России: страны, в которые едут россияне, могут не открыть границу или открыть ее не для всех, возможно, появятся еще какие-то технические требования», — пояснил Осауленко.

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При этом, по его оценке, спрос на путешествия по России может появиться раньше этого срока.

Ранее генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура заявил, что Россия возобновит авиасообщение с другими странами не раньше, чем через три месяца.

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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