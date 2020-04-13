Предсказан срок возобновления путешествий по миру после пандемии коронавируса

Туристы смогут возобновить путешествия по миру, отмененные из-за пандемии коронавируса, не раньше начала осени текущего года. Таким мнением поделился трэвел-журналист Эоган Корри (Eoghan Corry), пишет Daily Star.
По его словам, предсказанные сроки напрямую зависят от того, сколько индустрии потребуется времени для восстановления. «Я надеюсь, что снова окажусь в самолете в сентябре, но создается впечатление, что это случится только весной следующего года — пока все снова сможет полноценно функционировать», — пояснил эксперт.
Кроме того, Корри порекомендовал путешественникам не отменять запланированные на ближайшее время туры, даже если поездка была полностью оплачена заранее. «Если вы нарушите договор, вы потеряете деньги, которые вы уже внесли», — объяснил журналист.
В случае же, если путешествие не состоялось по не зависящим от туриста обстоятельствам, — например, из-за введенных на фоне вспышки инфекции ограничений, — он сможет в полной мере вернуть потраченные деньги. Также претендовать на возмещение средств могут те, кто оформил соответствующий страховой полис.
2 апреля президент Американской ассоциации путешествий Роджер Доу предположил, что пандемия коронавируса окажет значительное влияние на будущее туризма. В первую очередь, по его словам, предсказывается кризис в сфере онлайн-бронирований для путешествий по миру. В то же время считается, что выгоду из ситуации смогут извлечь частные организации по аренде жилья, типа Airbnb, — по сравнению с сетевыми объектами размещения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения