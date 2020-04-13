Предсказан срок возобновления путешествий по миру после пандемии коронавируса

Туристы смогут возобновить путешествия по миру, отмененные из-за пандемии коронавируса, не раньше начала осени текущего года. Таким мнением поделился трэвел-журналист Эоган Корри (Eoghan Corry), пишет Daily Star.

По его словам, предсказанные сроки напрямую зависят от того, сколько индустрии потребуется времени для восстановления. «Я надеюсь, что снова окажусь в самолете в сентябре, но создается впечатление, что это случится только весной следующего года — пока все снова сможет полноценно функционировать», — пояснил эксперт.

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Кроме того, Корри порекомендовал путешественникам не отменять запланированные на ближайшее время туры, даже если поездка была полностью оплачена заранее. «Если вы нарушите договор, вы потеряете деньги, которые вы уже внесли», — объяснил журналист.

В случае же, если путешествие не состоялось по не зависящим от туриста обстоятельствам, — например, из-за введенных на фоне вспышки инфекции ограничений, — он сможет в полной мере вернуть потраченные деньги. Также претендовать на возмещение средств могут те, кто оформил соответствующий страховой полис.

2 апреля президент Американской ассоциации путешествий Роджер Доу предположил, что пандемия коронавируса окажет значительное влияние на будущее туризма. В первую очередь, по его словам, предсказывается кризис в сфере онлайн-бронирований для путешествий по миру. В то же время считается, что выгоду из ситуации смогут извлечь частные организации по аренде жилья, типа Airbnb, — по сравнению с сетевыми объектами размещения.

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