Раскрыты сроки возвращения туризма в Россию

Туристический сезон внутри России с большой долей вероятности откроется летом. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявила советник главы Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова, передает «Интерфакс».
Лысенкова отметила, что такое развитие событий возможно при улучшении эпидемиологической обстановки в стране, и призвала регионы «раскрывать свой туристический потенциал».
Сезон экспортного рынка, по мнению главы агентства по туризму, будет зависеть от мировой ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Маловероятно, что зарубежные туристы вернутся в Россию в ближайшие несколько месяцев, поскольку в ряде стран границы останутся закрытыми вплоть до сентября.
Ранее сообщалось, что иностранцы в большом количестве смогут прилетать в Россию не раньше 2021 года. По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, пандемия коронавируса уже сорвала летний сезон, поскольку ситуация ухудшилась в самый пик бронирований. Частичного возобновления спроса в лучшем случае можно ожидать к осени.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения