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РЖД отменят 32 поезда дальнего следования

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

С 15 апреля РЖД временно сокращают частоту курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда отменяют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.

5 апреля сообщалось, что компания отменила последний остававшийся в российском расписании прямой международный пассажирский поезд №7/8 сообщением Москва — Брест.

Из-за ситуации с распространением коронавируса компания РЖД отменила также поезда между Калининградом и другими российскими городами, следующие транзитом через Белоруссию и Литву. Изменения затронули поезда №30/29 Калининград — Москва и №80/79 Калининград — Санкт-Петербург.

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