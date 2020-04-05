РЖД отменили поезда в Калининград

Компания «РЖД» с 6 апреля временно отменила поезда между Калининградом и другими российскими городами, следующие транзитом через Белоруссию и Литву. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает РИА Новости.
Изменения затронут поезда №30/29 Калининград — Москва и №80/79 Калининград — Санкт-Петербург. При этом отмечается, что для поезда №30, который отправится 5 апреля из Калининграда, будет изменен график следования.
«Шестого апреля из Минска поезд отправится измененным расписанием в 04:35 и прибудет в Москву в 15:23 в те же сутки», — сообщили в РЖД.
В компании отметили, что данная мера необходима для предупреждения распространения коронавируса.
По состоянию на 5 апреля в России зарегистрировано 5389 случаев заражения коронавирусом в 79 регионах. За весь период скончались 45 пациентов, выздоровели 355.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения