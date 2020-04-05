В РЖД отменили последний прямой международный пассажирский поезд

Последний остававшийся в российском расписании прямой международный пассажирский поезд №7/8 сообщением Москва — Брест отменен. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на РЖД.

После отмены двух последних поездов в Россию формирования Белорусских железных дорог этот поезд компании ФПК («дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании — прим. «Ленты.ру») оставался единственным международным в российском расписании. Он должен был курсировать лишь в некоторые даты в апреле и мае.

«Курсирование поезда по отдельным датам в апреле и мае также было отменено», — сообщили журналистам в ФПК в ответ на вопрос, остался ли этот последний поезд.

Ранее 6 апреля сообщалось, что из-за ситуации с распространением коронавируса компания РЖД с 6 апреля отменила поезда между Калининградом и другими российскими городами, следующие транзитом через Белоруссию и Литву. Изменения затронут поезда №30/29 Калининград — Москва и №80/79 Калининград — Санкт-Петербург.

В общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,2 миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек.

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