Премьер-министр России Михаил Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

Так, Минкомсвязь и МИД должны создать единую информационную систему для идентификации людей, возвращающихся в Россию. Также Минздраву и Росздравнадзору поручено обеспечить необходимым числом медицинского персонала клиники, которые оказывают помощь заразившимся.

Кроме того, поручено проработать вопрос о выделении из бюджета средств на компенсацию государственным медицинским учреждениям, которые теряют доходы из-за сокращения объемов медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что правительство поручило министерству иностранных дел и Минтрансу проработать с китайскими властями вопрос целесообразности организации вывоза из России граждан КНР, которые не имеют возможности вернуться на родину из-за ситуации с распространением коронавируса.

В общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!