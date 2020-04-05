Премьер-министр России Михаил Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом. Документ опубликован на официальном сайте правительства.
Так, Минкомсвязь и МИД должны создать единую информационную систему для идентификации людей, возвращающихся в Россию. Также Минздраву и Росздравнадзору поручено обеспечить необходимым числом медицинского персонала клиники, которые оказывают помощь заразившимся.
Кроме того, поручено проработать вопрос о выделении из бюджета средств на компенсацию государственным медицинским учреждениям, которые теряют доходы из-за сокращения объемов медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что правительство поручило министерству иностранных дел и Минтрансу проработать с китайскими властями вопрос целесообразности организации вывоза из России граждан КНР, которые не имеют возможности вернуться на родину из-за ситуации с распространением коронавируса.
В общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения