Правительство усомнилось в целесообразности вывоза китайцев из России

Правительство России поручило министерству иностранных дел (МИД) и Минтрансу проработать с китайскими властями вопрос целесообразности организации вывоза из России граждан КНР, которые не имеют возможности вернуться на родину из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщается на сайте кабинета министров.

Из текста документа следует, что централизованный вывоз китайских граждан предполагается осуществить воздушным транспортом.

В общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,2 миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!