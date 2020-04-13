Названы основные болезни россиян за границей

Стали известны основные заболевания российских туристов за границей. Их называет Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на данные европейского туристического страхования ERV.

Большинство страховых случаев у россиян, оставшихся за границей во время пандемии коронавируса, не связаны с этой инфекцией. В основном это травмы, отравления, зубные боли, заболевания ЛОР-органов (гайморит, ринит, тонзиллит, отит), а также осложнения беременности.

Коронавирусом заразились менее одного процента обратившихся за помощью — всего два человека. Оба уже выздоровели и были выписаны из госпиталя, получив документы об отрицательном результате теста.

Как отметили в страховой компании, обращения поступали из Таиланда, Индии, Великобритании, Испании, Черногории, Вьетнама, Турции, Индонезии, Доминиканской Республики, Кипра и Крыма.

Фиксировались и тяжелые случаи болезни, когда пациенту требовалась транспортировка на родину — так, например, 11 апреля пришлось эвакуировать туриста из Таиланда.

С 23 марта Россия временно ограничила авиасообщение со странами мира в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса. Для того чтобы вернуться на родину, тысячам оставшихся за границей туристов необходимо заполнить специальную форму на портале госуслуг и ждать решения по дате вывоза.

8 апреля был составлен предварительный график рейсов для вывоза россиян. Минтранс России сообщил, что на эвакуацию могут претендовать только те россияне, которые выехали из страны после 1 января 2020 года.

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