Составлен предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

Рабочая группа составила предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа. Об этом сообщили в Минтрансе России, передает РИА Новости.
Согласно информации министерства, вывозные рейсы запланированы в период с 8 по 12 апреля. Борты в Москву вылетят из Нью-Йорка, Мале, Денпасара, Ларнаки, Мадрида, Токио, Подгорицы, а также индийского штата Гоа и Таиланда. Также запланированы рейсы из Кипра и Таиланда в Санкт-Петербург, из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, из Токио во Владивосток. Помимо этого, возможен рейс из Анталии в Москву.
Отмечается, что окончательный график утвердит оперативный штаб правительства России по предупреждению распространения коронавируса.
Ранее Минтранс России сообщил, что на вывозные рейсы могут претендовать только те россияне, кто выехал из страны после 1 января 2020 года. Если у желающего вернуться домой гражданина есть билет иностранной авиакомпании, то ему придется доплатить за рейс от 200 до 400 евро. По билету российской авиакомпании перевозка будет бесплатна.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения