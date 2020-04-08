Составлен предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

Рабочая группа составила предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа. Об этом сообщили в Минтрансе России, передает РИА Новости.

Согласно информации министерства, вывозные рейсы запланированы в период с 8 по 12 апреля. Борты в Москву вылетят из Нью-Йорка, Мале, Денпасара, Ларнаки, Мадрида, Токио, Подгорицы, а также индийского штата Гоа и Таиланда. Также запланированы рейсы из Кипра и Таиланда в Санкт-Петербург, из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, из Токио во Владивосток. Помимо этого, возможен рейс из Анталии в Москву.

Отмечается, что окончательный график утвердит оперативный штаб правительства России по предупреждению распространения коронавируса.

Ранее Минтранс России сообщил, что на вывозные рейсы могут претендовать только те россияне, кто выехал из страны после 1 января 2020 года. Если у желающего вернуться домой гражданина есть билет иностранной авиакомпании, то ему придется доплатить за рейс от 200 до 400 евро. По билету российской авиакомпании перевозка будет бесплатна.

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