В США сообщили о невозможности направить самолет за застрявшими россиянами

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о невозможности направить самолет за застрявшими в США россиянами из-за нехватки заявок даже на один рейс. Об этом пишет «Интерфакс».

«Важно каждому соотечественнику, нацеленному на выезд из США в Россию, зарегистрироваться на соответствующем разделе портала "Госуслуги"», — напомнил Антонов. Он отметил, что Москве важно увидеть, сколько действительно россиян намерены вернуться на родину.

Антонов призвал российских граждан в США, кто этого еще не сделал, пройти необходимую процедуру. По его словам, это является таким же необходимым условием возвращения в Россию, как и наличие билетов или готовность их приобрести.

Он подчеркнул, что действующая при Росавиации межведомственная рабочая группа, которая координирует возвращение граждан России из-за рубежа, подтвердила намерение возобновить вывозные рейсы.

Материалы по теме «Бомжи кидали в нас мусором и обзывали заразными» Россиянка отправилась в США во время вспышки коронавируса. Как ей удалось вернуться домой?

Ранее Антонов сообщил, что сейчас на территории США остались более двух тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой.

Россия приостановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа и вывоза из России иностранных граждан с 4 апреля. Для того чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза. Туристам, оставшимся за границей, окажут социальную помощь: на эти цели правительство выделило 500 миллионов рублей. 6 апреля стало известно, что Россия возобновила вывоз российских граждан, застрявших за границей из-за ситуации с распространением коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!