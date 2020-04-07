Минтранс назвал условие для вывоза россиян из-за рубежа

Минтранс России назвал условие для вывоза россиян из-за рубежа. Об этом сообщает РИА Новости.

На вывозные рейсы в Россию могут претендовать только те россияне, кто выехал из страны после 1 января 2020 года, рассказали в министерстве. Там уточнили, что на данный момент вернуться в Россию изъявили желание около 25,8 тысяч человек.

Отмечается, что если у желающего вернуться домой гражданина есть билет иностранной авиакомпании, то ему придется доплатить за рейс. По билету российской авиакомпании перевозка будет бесплатна. В ближайшее время могут быть сформированы вывозные рейсы из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории.

4 апреля Россия приостановила все международные авиарейсы и временно заморозила вывоз оставшихся за границей россиян. Спустя два дня, 6 апреля, авиасообщение для возвращения граждан домой было восстановлено и запущены первые два рейса — из Бишкека в Екатеринбург и из Дакки в Нижний Новгород.

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