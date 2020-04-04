Разрешения на вывоз россиян из-за рубежа приостановили

Росавиация временно приостановила действия разрешений на осуществление авиарейсов для вывоза россиян из-за рубежа. Об этом сказано в сообщении агентства воздушного транспорта, содержание которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В сообщении сказано, что такое решение было принято в целях максимальной защиты здоровья россиян и ограничения новой волны завозных случаев заражения коронавирусом в России.

Материалы по теме Россияне не могут вернуться в страну из-за коронавируса Тысячи людей застряли за границей из-за карантина и приостановки авиасообщения

С 4 апреля Россия приостановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа и вывоза из России иностранных граждан. Для того, чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза. Туристам, оставшимся за границей, окажут социальную помощь: на эти цели правительство выделило 500 миллионов рублей.

С 27 марта Россия приостановила регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение власти сделали для вывозных рейсов и отдельных полетов.

По последним данным, в мире более 1 миллиона 88 тысяч зараженных коронавирусом. Из них более 58 тысяч скончались, еще 225 тысяч человек вылечились. Наибольшее число случаев заражения — в США, Италии, Испании и Германии. В России находится более 4 тысяч инфицированных, 34 человека умерли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!