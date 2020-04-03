Застрявшие в Италии россияне пожаловались на бездействие властей

Застрявшие в аэропорту Рима Фьюмичино россияне пожаловались на бездействие властей. Об этом в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» рассказала проживающая в этой стране Виктория Халилова.

Девушка обучается на юге Италии в городе Вибо-Валентия (область Калабрия). Ситуация с коронавирусом в этом регионе оказалась менее драматичной, чем на севере страны. Однако российские власти призвали возвращаться, и она решила последовать этому.

Ей на телефон поступило несколько сообщений с предупреждениями об опасности и предложением пройти по ссылке: так образом диппредставительства собирали данные о россиянах. Далее Виктория позвонила в консульство, где ей сообщили, что для возвращения необходимы только паспорт и билет. Билеты тогда продавались на даты до начала апреля.

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30 марта девушка прилетела из Ламеции в Рим, откуда на следующий день она собиралась вылететь в Москву. Однако после ночи в Фьюмичино оказалось, что все рейсы в Россию отменены, о чем никто не предупреждал заранее. Следующий рейс запланирован на 2 мая. По некоторой информации, посольство рассматривает возможность организовать спецрейс, однако официальной информации о таких планах нет.

В ожидании вылета Виктория пятые сутки живет в аэропорту — представители авиакомпании не предоставили размещение в гостинице. Вместе с ней в такой же ситуации оказались полтора десятка сограждан, которые не смогли позволить себе дорогие отели. Возвращаться на юг страны россиянка боится: там растет безработица и говорят об активизации сицилийской мафии.

Ситуация усугубляется запретом на перемещение. МИД России вновь собрал данные россиян, но никакой поддержки они не получили. Виктория подчеркивает, что россияне очень рассчитывают на появление официальной информации о ближайшей возможности покинуть Италию.

Ранее стало известно, что Россия приостанавливает все международные авиарейсы. Решение вступит в силу в ночь с пятницы, 3 апреля, на субботу, 4 апреля.

Россия с 31 марта сократила число чартеров для вывоза россиян из других стран, а также ввела ограничения по количеству прибывающих пассажиров. Теперь прилет россиян из иностранных государств в Москву будет осуществляться только через Шереметьево, не более 500 человек в сутки, в аэропорты иных субъектов — не более 200 человек в сутки.

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Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе

— подробный раздел на сайте Минздрава

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.— сайт стопкоронавирус.рф — информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь — ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь — подробный раздел на сайте Минздрава здесь — телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

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