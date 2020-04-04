В России назвали инициатора приостановки вывоза туристов из-за границы

Источники «Коммерсанта» назвали инициатором запрета на международные рейсы по вывозу из-за границы российских граждан вице-премьера Татьяну Голикову. Соответствующее распоряжение было принято «в целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации».

По словам собеседников издания, Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова настаивали на жестких ограничениях. Так, 31 марта появились квоты прилетов россиян из-за рубежа — не более 500 человек в Москву и 200 в регионы, однако фактически в страну прилетало больше пассажиров, так как согласовывалось по 6-7 рейсов в день.

1 апреля на совещании с российским лидером Владимиром Путиным вице-премьер объяснила эти ограничения необходимостью сгладить нагрузку на систему здравоохранения. По ее словам, квоты позволили бы четко отслеживать и не допускать неконтролируемого распространения инфекции. При этом она разрешила делать исключения в связи со сложностью согласования рейсов для вывоза граждан из стран, где введен режим чрезвычайном ситуации.

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На следующий день, сообщают источники, на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина было принято решение о полной остановке вывозных рейсов. Спустя сутки график прилетов начал меняться, многие рейсы отменялись. Официальные сообщения об отмене вывоза граждан стал известно только вечером 3 апреля.

Ранее сообщалось, что за границей остается около 30 тысяч российских граждан, желающих вернуться на родину. При этом две трети из них, по оценке российского МИД, приходится на Таиланд.

С 4 апреля Россия приостановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа и вывоза из России иностранных граждан. Для того, чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза. Туристам, оставшимся за границей, окажут социальную помощь: на эти цели правительство выделило 500 миллионов рублей.

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