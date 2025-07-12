Зеленский рассказал о «многоуровневой договоренности» по Patriot

Зеленский: Украина договаривается о новых системах Patriot

Украина приближается к достижению «многоуровневой договоренности» по новым системам Patriot и ракет к ним, сообщил в своем Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, Киев «делает все, чтобы Украина получила как можно больше средств для сбивания дронов, для сбивания ракет». Помимо этого, Зеленский пообещал продолжать «активные дроновые операции на российской территории».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна рассмотрят обращение Украины о передаче систем зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако это потребует отдельного обсуждения из-за высокой стоимости комплекса. «Очень, очень дорогостоящая система», — сказал американский лидер.