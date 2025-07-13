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00:12, 13 июля 2025Мир

В Финляндии сообщили о задержании бывшего «вагнеровца»

Yle: В Финляндии сообщили о задержании бывшего бойца ЧВК «Вагнер»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Финские пограничники сообщили о задержании бывшего бойца ЧВК «Вагнер» при попытке нелегального пересечения границы, передает агентство Yle.

По его данным, бывший боец попросил в Финляндии политическое убежище, однако в скандинавской республике ему предъявили обвинения в военных преступлениях. Сейчас он заключен под стражу.

По информации агентства, задержание произошло 17 июня в районе Вяливааре, Китеэ. Пересечение границы в лесистой местности было зафиксировано датчиками движения, после чего на место прибыли пограничники.

Ранее в Азербайджане были арестованы двое мужчин, которые воевали в составе ЧВК «Вагнер». Сабаильский районный суд Баку избрал эту меру пресечения Рамилю Алиеву и Исмаилу Гасанову. Розыск проводила Служба государственной безопасности Азербайджана, которая и передала задержанных следствию.

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