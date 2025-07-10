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17:46, 10 июля 2025Бывший СССР

В Азербайджане арестовали служивших в ЧВК «Вагнер»

В Азербайджане арестовали двух мужчин, воевавших в ЧВК «Вагнер»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Азербайджане были арестованы двое мужчин, которые воевали в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает издание Minval.

Сабаильскоий районный суд Баку избрал эту меру пресечения Рамилю Алиеву и Исмаилу Гасанову.

Отмечается, что розыск проводила Служба государственной безопасности Азербайджана, которая и передала задержанных следствию.

Ранее в начале июня гражданина Узбекистана приговорили к пяти годам ограничения свободы за участие в специальной военной операции, он проходил службу в рядах ЧВК «Вагнер».

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