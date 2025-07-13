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00:26, 13 июля 2025Бывший СССР

Украинские производители дронов обвинили западные компании в шпионаже

Украинские производители дронов обвинили западные компании в краже их разработок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские производители дронов обвиняют западные компании в шпионаже и краже их разработок, пишет The Daily Telegraph.

Как рассказал директор украинской компании Skyeton Роман Княженко, некоторые европейские фирмы при сотрудничестве изучают новые технические решения и разработки, а затем используют их.

Руководитель уточнил, что много раз замечал в презентациях западных коллег фразы и формулировки, дословно повторяющие материалы его компании.

Ранее стало известно, что украинское производство беспилотников достигло роста в 900 процентов за год.

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