На Украине заявили об увеличении производства дронов на 900 процентов

Defence Express: Украина увеличила производство дронов на 900 %

Украинское производство беспилотников достигло роста в 900 процентов за год. Об этом заявляет украинское издание Defence Express, ссылаясь на аналитические центры Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review.

Как отмечает издание, Украина, производя ранее 20 тысяч беспилотников в год, достигла показателя более 200 тысяч производимых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«По их мнению, несмотря на рост производства Украиной (...), дальше нужно переходить к долгосрочным механизмам и дополнительным инвестициям в новые технологии», — передает издание слова аналитических центров.

Как отмечается, на Украине зафиксировано меньшее количество патентов на беспилотные технологии по сравнению с Россией и другими странами.

Ранее командир подразделения БПЛА 93-й бригады Украины Александр рассказал в беседе с The New York Times, что преимущество Вооруженных сил России на поле боя перед украинскими военнослужащими заключается в увеличении дальности ударов дронов.