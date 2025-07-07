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14:29, 7 июля 2025Бывший СССР

Украинские солдаты раскрыли преимущество России на поле боя

ВС России усиливают преимущество благодаря увеличению дальности ударов БПЛА
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Преимущество Вооруженных сил (ВС) России на поле боя перед украинскими военнослужащими заключается в увеличении дальности ударов дронов. Об этом в беседе с The New York Times рассказал Александр, командир подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 93-й бригады Украины, пожелавший указать только имя.

«Раньше они могли поражать цели в радиусе двух-трех километров. (...) Теперь они наносят удары каждые 10-20 минут на постоянном расстоянии в 15 километров от линии фронта. Все в пределах этой 15-километровой зоны уничтожается», — раскрыл он превосходство российских солдат.

На вопрос о ключевом изменении в новой российской стратегии применения дронов военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали элитное подразделение БПЛА «Рубикон».

Ранее Киеву предрекли потерю воздушной защиты из-за остановки помощи США. Отмечается, что речь идет о ракетах-перехватчиках к системам противовоздушной обороны Patriot.

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