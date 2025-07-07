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12:58, 7 июля 2025Бывший СССР

Киеву предрекли потерю воздушной защиты из-за остановки помощи США

Telegraph: Приостановка поставок от США может оставить Киев без систем ПВО
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Крупные города Украины, включая Киев, могут остаться без противовоздушной обороны (ПВО) из-за приостановки помощи со стороны США. Потерю воздушной защиты столицы предрек источник в украинской разведке, передает газета Telegraph.

«Есть вещи, которые могут поставлять только США», — рассказал источник агентства.

Уточняется, что речь идет о ракетах-перехватчиках к системам ПВО Patriot, без поставок которых Украина останется из-за решения США. Глава неправительственной организации «Украинский центр безопасности и сотрудничества» Сергей Кузан отметил, что приостановка помощи представляет собой проблему «не столько на поле боя, сколько в тылу».

Ранее аналитик из Великобритании Александр Меркурис подчеркнул, что Киеву необходимо признать поражение и пойти на переговоры с Москвой. Он заявил, что страны Запада не смогут спасти Украину.

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