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04:22, 6 июля 2025Интернет и СМИ

В Британии рассказали о судьбе Украины

Меркурис: Без переговоров Украину ждет поражение, а ее правительство — изгнание
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В случае прекращения поставок американского вооружения и отказа от переговоров с Россией Украину ждет поражение на поле боя, а ее правительству — изгнание. О судьбе постсоветской страны рассказал аналитик из Великобритании Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«После объявления Пентагоном приостановки поставок некоторого вооружения украинцы должны признать реальность и осознать, что война проиграна, Запад их не спасет. Разговоры о предательстве Украины бессмысленны. Все, что от них требуется, — пойти на переговоры с русскими», — подчеркнул Меркурис.

Аналитик предположил, что украинские власти не согласятся на переговоры и продолжат боевые действия, попутно прося деньги у Евросоюза. По его словам, это чревато крахом Украины и бегством правительства в Европу.

Ранее Меркурис заявил, что властям Украины во главе с президентом нужно смириться с тем, что Киев не вернет потерянные территории. Аналитик добавил, что невозможность возврата территорий принимают как союзники Киева в Евросоюзе и США, так и сами граждане Украины.

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