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00:11, 13 июля 2025Спорт

Глава РФС оценил шансы на возвращение российских клубов в еврокубки

Глава РФС Дюков: Шансы на возвращение российских клубов в еврокубки высоки
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил шансы на возвращение российских клубов в еврокубки. Его слова приводит ТАСС.

Дюков заявил, что существует высокая вероятность возвращения сборных России и клубов к международным турнирам к концу 2025 года. Глава РФС подчеркнул, что получил эту информацию из разных источников.

Ранее Дюков рассказал о желании страны проводить в будущем крупные международные турниры. По его мнению, Россия в будущем будет претендовать на проведение чемпионатов Европы и мира по футболу.

Сборная России по футболу отстранена от участия в официальных матчах по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Из-за бана команда уже пропустила несколько крупных международных турниров, в том числе чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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