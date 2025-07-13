Глава РФС оценил шансы на возвращение российских клубов в еврокубки

Глава РФС Дюков: Шансы на возвращение российских клубов в еврокубки высоки

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил шансы на возвращение российских клубов в еврокубки. Его слова приводит ТАСС.

Дюков заявил, что существует высокая вероятность возвращения сборных России и клубов к международным турнирам к концу 2025 года. Глава РФС подчеркнул, что получил эту информацию из разных источников.

Ранее Дюков рассказал о желании страны проводить в будущем крупные международные турниры. По его мнению, Россия в будущем будет претендовать на проведение чемпионатов Европы и мира по футболу.

Сборная России по футболу отстранена от участия в официальных матчах по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Из-за бана команда уже пропустила несколько крупных международных турниров, в том числе чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.