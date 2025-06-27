В РФС рассказали о желании проводить в стране чемпионаты Европы и мира

Дюков: Россия будет претендовать на проведение чемпионатов Европы и мира

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о желании страны проводить в будущем крупные международные турниры. Его слова приводит Odds.ru.

«Россия в будущем будет претендовать на проведение чемпионатов Европы и мира по футболу. У нас есть потенциал, желание и возможности. Поэтому, безусловно, мы это сделаем», — заявил Дюков.

Сборная России по футболу отстранена от участия в официальных матчах по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Из-за бана команда уже пропустила несколько крупных международных турниров, в том числе чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

В 2018 году Россия впервые в своей истории приняла чемпионат мира по футболу. Турнир прошел на 12 стадионах в 11 российских городах. Позднее ФИФА признала этот мундиаль самым успешным в истории. Чемпионами тогда стали французы, в финале обыгравшие сборную Хорватии.