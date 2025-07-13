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00:18, 13 июля 2025Мир

В США рассказали о планах Трампа по Украине

CBS: Трамп рассматривает возможность выделить деньги на передачу оружия Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые с начала своего президентского срока рассматривает возможность выделения досредств на военную поддержку Киева. Об этом сообщает телекомпания CBS со ссылкой на источники.

Журналисты утверждают, что источник возможного нового финансирования не известен. В распоряжении Трампа имеется около 3,85 миллиарда, оставшихся от прежней администрации Джо Байдена. Они были выделены по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority).

Телеканал также допускает, что Трамп может воспользоваться этими средствами с целью передачу Украине оружия. По оценке источников CBS, такой шаг послужил бы «сигналом России».

12 июля Владимир Зеленский подтвердил, что США возобновили поставки военной помощи Киеву. До этого стало известно, что Дональд Трамп рассматривает возможность выделения Украине новых поставок оружия и техники на сумму в сотни миллионов долларов.

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