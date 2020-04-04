Определена судьба застрявших в Нью-Йорке россиян. Посольство России в США поселит их в гостинице, поскольку они не смогли вылететь в Москву из Нью-Йорка после отмены рейсов. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь посольства России в США Николай Лахонин.
Россияне должны были вылететь 3 апреля, однако их рейс был отменен. По Лахонина, 51 человека разместят в гостинице до понедельника, 6 апреля, на Лонг-Айленде. Отель располагается недалеко от аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
31 марта застрявшие в Нью-Йорке туристы попросили Путина эвакуировать их на родину. На следующий день они получили помощь от Генконсульства России.
С 4 апреля Россия приостановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа и вывоза из России иностранных граждан. Для того, чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза. Туристам, оставшимся за границей, окажут социальную помощь: на эти цели правительство выделило 500 миллионов рублей.
Тысячи туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничения авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения