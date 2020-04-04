Определена судьба застрявших в Нью-Йорке россиян. Посольство России в США поселит их в гостинице, поскольку они не смогли вылететь в Москву из Нью-Йорка после отмены рейсов. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь посольства России в США Николай Лахонин.

Россияне должны были вылететь 3 апреля, однако их рейс был отменен. По Лахонина, 51 человека разместят в гостинице до понедельника, 6 апреля, на Лонг-Айленде. Отель располагается недалеко от аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

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31 марта застрявшие в Нью-Йорке туристы попросили Путина эвакуировать их на родину. На следующий день они получили помощь от Генконсульства России.

С 4 апреля Россия приостановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа и вывоза из России иностранных граждан. Для того, чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза. Туристам, оставшимся за границей, окажут социальную помощь: на эти цели правительство выделило 500 миллионов рублей.

Тысячи туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничения авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ.

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