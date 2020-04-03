Застрявшие за границей россияне попросили Путина о помощи

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Российские туристы, застрявшие в аэропорту Южной Кореи, обратились с просьбой о помощи к президенту страны Владимиру Путину. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Известно, что в настоящее время около 300 россиян находятся в аэропорту Инчхона и ожидают вылета на родину. Как уточнил один из пассажиров, часть людей оказалась закрыта в транзитной зоне авиагавани — они вылетали из Таиланда, США, Канады и Индонезии за свой счет, сделали пересадку в Корее, после чего их следующий рейс отменили.

«Люди в отчаянии, многие пребывают в глубоком стрессовом состоянии, без средств к существованию, питания и предметов первой необходимости», — говорят путешественники в обращении, отмечая, что им не было предоставлено ни жилье, ни питание. Также отмечается, что среди застрявших и вынужденных жить в аэропорту есть беременные женщины, пожилые люди со слабым здоровьем, маленькие дети, требующие ухода, инсулинозависимые люди, которым нужны медпрепараты.

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31 марта сообщалось, что российские туристы, застрявшие в Нью-Йорке из-за отмены рейса в Москву, также написали открытое письмо на имя Путина с просьбой помочь им вернуться домой. Позднее они получили помощь от Генконсульства России.

Тысячи туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничения авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ.

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