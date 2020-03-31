Застрявшие в Нью-Йорке россияне попросили Путина помочь им вернуться на родину

Застрявшие в Нью-Йорке российские туристы написали открытое письмо на имя Владимира Путина с просьбой помочь им вернуться домой. Текст опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» находящийся в США иллюзионист Илья Яничев.
Как говорится в письме, в аэропорту Нью-Йорка вторые сутки находятся россияне, которые заранее приобрели билеты на самолет в Москву. Однако за несколько часов до вылета рейс был отменен без последующего перебронирования. В авиакомпании пассажирам предложили выбираться из данной ситуации самостоятельно, отказав в предоставлении ночлега и питания.
«Среди пассажиров есть дети и пенсионеры. Находясь в очаге заражения вирусом COVID-19, мы подвергаемся смертельной опасности без дополнительных средств защиты. Обращаемся к вам с просьбой в кратчайшие часы решить эту проблему и дать возможность всем гражданам вернуться на территорию Российской Федерации», — говорится в тексте.
Письмо адресовано президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, главе МИД Сергею Лаврову и министру обороны Сергею Шойгу. Под обращением подписались 66 человек, включая самого Яничева.
Ранее сообщалось, что россиянам, которые застряли за границей и оказались в сложном финансовом положении из-за коронавируса, дадут денег. Такое распоряжение Минфину отдал премьер-министр России Михаил Мишустин.
По данным Росавиации, большинство россиян, которых еще не успели эвакуировать на родину, находятся в Таиланде и Индонезии. Для их вывоза будут организованы специальные рейсы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения