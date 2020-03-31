Сотни туристов подали в суд на курорт-«рассадник» коронавируса в Европе

Сотни заразившихся туристов составили коллективный иск против властей австрийского курорта Ишгль, ставшего «рассадником» коронавируса в Европе. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на Ассоциацию по защите прав потребителей Австрии.
Туристы обвинили власти горнолыжного курорта в том, что те не закрыли склоны для отдыхающих сразу после того, как стало известно о первых заболевших. Из-за этого люди продолжали заражаться на подъемниках и в барах, а затем развозить инфекцию в свои страны.
Пострадавшие считают, что их подвергли риску сознательно. О желании судиться заявили около 400 человек, в основном, это граждане Германии.
О вспышке коронавируса на горнолыжном курорте стало известно в начале марта, однако власти региона приняли решение о раннем завершении сезона только к середине месяца. 19 марта в общинах федеральной земли Тироль ввели карантин.
Институт Роберта Коха в Берлине включил Тироль в список топ-10 самых опасных мест в мире по риску подхватить коронавирус. По данным Der Spiegel, на горнолыжном курорте заразились более половины инфицированных норвежцев и около трети датчан.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения