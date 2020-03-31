Россиянка заразилась коронавирусом в Таиланде

Российская туристка заразилась коронавирусом во время отдыха в Таиланде. Об этом во вторник, 31 марта, передает ТАСС со ссылкой на данные департамента контроля заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Как сообщили в Минздраве, 60-летняя женщина находится в провинции Чонбури, где расположен популярный курорт Паттайя. Всего там зафиксировано 40 случаев инфицирования, в том числе у восьми иностранцев, приехавших из Италии, Японии, Швеции, Германии, Великобритании и Новой Зеландии.

Позже заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что количество заразившихся в Таиланде россиян увеличилось до трех. Это мужчина и мать с дочерью, приехавшие из Сибири. Все они находятся в больницах города, им оказывается необходима помощь.

Общее число зараженных коронавирусом в Таиланде превысило 1,6 тысячи человек, из них 342 вылечились и 10 умерли. В ряде городов введен карантин: закрыты торговые центры и рынки, кроме магазинов с товарами первой необходимости. С 26 марта по 30 апреля в страну ограничен въезд для иностранцев.

Ранее сообщалось, что на Кубе умер россиянин, зараженный коронавирусом. 45-летний житель Санкт-Петербурга прилетел на отдых с девушкой и попал в больницу с симптомами инфекции, местные врачи не смогли спасти ему жизнь.

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