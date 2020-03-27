Вернувшихся из Таиланда россиян заперли в детском лагере из-за коронавируса

Вернувшихся из Таиланда росийских туристов с подозрением на коронавирус заперли в детском лагере. Видеозапись, снятую очевидцами, публикует Telegram-канал «Двач».
Согласно информации канала, больше 240 путешественников отправили в лагерь «Юбилейный» на Сахалине. У 29 из них подозрение на заражение.
Как видно на ролике, толпа россиян стоит за воротами, которые пытаются закрыть. «Вы что там, вообще что ли? Да что вы делаете?» — слышатся голоса за кадром.
На следующих кадрах девушка снимает территорию лагеря. «Вот так нас добровольно-принудительно держат в заключении», — произносит она.
За последние сутки в России было зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных составило 1036 человек в 58 регионах. Впервые коронавирус диагностирован в двух российских субъектах: Мордовии и Дагестане. Большинство новых случаев выявлено в Москве (157) и в Крыму (12).
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения