Вернувшихся из Таиланда россиян заперли в детском лагере из-за коронавируса

2ch/Двач

Вернувшихся из Таиланда росийских туристов с подозрением на коронавирус заперли в детском лагере. Видеозапись, снятую очевидцами, публикует Telegram-канал «Двач».

Согласно информации канала, больше 240 путешественников отправили в лагерь «Юбилейный» на Сахалине. У 29 из них подозрение на заражение.

Как видно на ролике, толпа россиян стоит за воротами, которые пытаются закрыть. «Вы что там, вообще что ли? Да что вы делаете?» — слышатся голоса за кадром.

На следующих кадрах девушка снимает территорию лагеря. «Вот так нас добровольно-принудительно держат в заключении», — произносит она.

За последние сутки в России было зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных составило 1036 человек в 58 регионах. Впервые коронавирус диагностирован в двух российских субъектах: Мордовии и Дагестане. Большинство новых случаев выявлено в Москве (157) и в Крыму (12).

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