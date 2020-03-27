В России зафиксировано 196 новых случаев коронавируса в 16 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

Таким образом, общее число зараженных составило 1036 человек в 58 регионах. Впервые коронавирус диагностирован в двух российских субъектах: Мордовии и Дагестане. Большинство новых случаев выявлено в Москве (157) и в Крыму (12).

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За весь период распространения коронавируса в России полностью вылечились 45 человек, три человека умерли.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в Москве. Он уточнил, что «это будет середина — конец следующей недели» (1-5 апреля).

По данным на 27 марта, в мире более 533 тысячи человек инфицированы коронавирусом: из них более 24 тысячи человек погибли, более 123 тысяч излечились.

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