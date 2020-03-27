В России зафиксировано 196 новых случаев коронавируса в 16 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.
Таким образом, общее число зараженных составило 1036 человек в 58 регионах. Впервые коронавирус диагностирован в двух российских субъектах: Мордовии и Дагестане. Большинство новых случаев выявлено в Москве (157) и в Крыму (12).
За весь период распространения коронавируса в России полностью вылечились 45 человек, три человека умерли.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в Москве. Он уточнил, что «это будет середина — конец следующей недели» (1-5 апреля).
По данным на 27 марта, в мире более 533 тысячи человек инфицированы коронавирусом: из них более 24 тысячи человек погибли, более 123 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения